مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: إن مصر قد أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل يوم.