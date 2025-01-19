تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأحد 19 يناير 2025 09:08 مساءً - تستعد شركة جريت وول موتورز (GWM) لطرح الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "هافال H7" في سوق جنوب إفريقيا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك تمهيدًا لتدشينها في أسواق دولية أخرى، وتختلف هذه النسخة مع الإصدار المحلي والتي تم نشر صورها الرسمية مؤخرًا،اضافة اعلان



تعتبر "H7" الجديدة نسخة أعيد تسميتها من الجيل الثاني لسيارة هافال "بيج دوج Big Dog" المطروحة في الصين، ولكن سيتم تخصيصها للأسواق الخارجية، وبداية من جنوب إفريقيا من المقرر أن يتم طرحها في أسواق أخرى لم يتم الكشف عنها بعد ولكن هل سيكون السوق المصري من بينها !!.

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التصميم الخارجي

يتوافق المظهر الخارجي للسيارة إلى حد كبير مع التصميم الخاصة بالنسخة الصينية، حيث تتبنى الواجهة تصميمًا مشابهًا ويضم مصابيح أمامية ذات شكل دائري وشبكة مضلعة مزينة بعناصر من الكروم الفضي على شكل مستطيلات صغيرة ويتوسطها شعار "هافال" بالحروف الإنجليزية.

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ومن الجوانب يظهر خط السقف المائل قليلًا في الخلف مع حوامل السقف المخصصة للأمتعة، وجنوط متعددة الأضلاع. وبخصوص الحجم، فلم يتم الكشف بعد عن أبعاد السيارة ولكن يجدر الإشارة إلى أن أبعاد "بيج دوج" تبلغ 4,705 مم طول، 1,908 مم عرض، و1,780 مم ارتفاع، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2,810 مم.

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منظومة القوة

من المتوقع أن تقدم "جريت وول موتورز" سيارتها الجديدة بمحرك بنزين ذو سعة 1.5 و 2 لتر يتصل بشاحن تيربو، مع خيار هجين بمحرك سعة 1.5 لتر، ولكن حتى الآن لم تفصح الشركة بعد عن المواصفات التفصيلية لمنظومة القوة.

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ويشار إلى أن النسخة الصينية تعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر يتصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 181 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر يتصل بناقل حركة DCT بـ7 سرعات، أو محرك سعة 2 لتر تيربو يولد قوة 235 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر يتصل بناقل حركة DCT بـ9 سرعات.



أما عن الإصدار الهجين للنسخة الصينية فيعتمد على نظام Hi4 من "جريت وول موتورز" مكون من محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة تتراوح بين 113 و 165 حصان وعزم دوران 233 و 243 نيوتن متر (بحسب الفئة)، بالإضافة إلى محركيين كهربائيين بقوة تتراوح بين 174 و295 حصان وعزم دوران 300 و510 نيوتن متر، وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة DHT ثنائي السرعة،



ويتراوح سعر "بيج دوج" الجيل الثاني في السوق الصينية لنسخة الاحتراق الداخلي بين 18,500 و21,400 دولار (أي ما يعادل نحو 936 جنيه و1.083 مليون جنيه مصري بدون الشحن والجمارك)، بينما يتراوح سعر النسخة الهجينة بين 22,200 و24,500 دولار (أي ما يعادل حوالي 1.1 و 1.2 مليون جنيه مصري بدون الشحن والجمارك).



