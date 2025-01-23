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فريدة خميس عضوًا بمجلس أمناء «تحالف وتنمية» لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية - أخبار كلمتك

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فريدة خميس عضوًا بمجلس أمناء «تحالف وتنمية» لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية - أخبار كلمتك

فريدة خميس عضوًا بمجلس أمناء «تحالف وتنمية» لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:06 مساءً - هنأت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، على اختيارها عضوًا في مجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وأعربت فريدة خميس عن تقديرها للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيارها لهذا الدور، مؤكدة حرصها على المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الدكتور محمد لطفي إلى أن اختيار السيدة خميس يعكس ثقة الدولة في قيادتها وريادتها بمجالات التعليم والابتكار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة لجهود الجامعة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.

جدير بالذكر أن مبادرة "تحالف وتنمية" تضم نخبة من الأكاديميين ورجال الصناعة والشخصيات العامة، وتهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال التعاون المشترك بين مختلف القطاعات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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