الرياضة - 04:06 - فلكيا.. موعد بدء شهر رمضان 2025 وكيفية الاستعداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:06 مساءً - شهر رمضان.. أسابيع قليلة تفصلنا على بدء شهر رمضان الكريم 2025، وارتفعت مؤشرات البحث من قبل العديد من المواطنين عن موعد بدء شهر رمضان 2025، بالإضافة إلى طرق الاستعداد له.

موعد بدء شهر رمضان 2025

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد بدء شهر رمضان 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد بدء شهر رمضان 2025

أوضحت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث أنه من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025، هو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 «يوم الرؤية».

استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة».

موعد شهر رمضان 2025

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيكون الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة»، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكياً يوم السبت 1مارس 2025 م.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان، يوم 29 شعبان 1446هـ، ويتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2025 رسمياً، وفقاً للرؤية.

أفضل الأعمال والعبادات في شهر رمضان

وتكون أفضل الأعمال الصالحة والعبادات، التي يقوم بها المؤمن التقي في شهر رمضان، الآتي: قراءة القرآن بشكل يومي، وختمة على مدار الشهر، وصلاة قيام الليل، والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، والتصدق على الفقراء.

فضل الصيام في شهر رمضان

- يعد الصيام في شهر رمضان من أسباب العتق من النار

- قال رسول الله ﷺ: «للصائم فرحتان يفرحهما.. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

- الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي والذنوب، ووقاية من العذاب في الآخرة، قال رسول الله ﷺ: «الصيام جنة».

- قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم.. الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام».

- قال رسول الله ﷺ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، قال: فيشفعان».