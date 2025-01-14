مبيعات "جيلي" الإجمالية تتجاوز 2 مليون سيارة خلال 2024 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:03 مساءً - في الخامس من شهر يناير الجاري، أعلنت صانعة السيارات الصينية "جيلي Geely" أن إجمالي مبيعاتها لعام 2024 بلغ 2,176,567 سيارة، بزيادة سنوية 32%، متجاوزة بذلك هدف المبيعات الأصلي البالغ 2 مليون سيارة، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للمبيعات السنوية للشركة.اضافة اعلان



وفي شهر ديسمبر 2024 وحده، بلغت مبيعات سيارات الركاب 210,055 سيارة، بزيادة سنوية بلغت أكثر من 43%. ويعتبر هذا الشهر هو الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه المبيعات 200 ألف وحدة.

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وفي ديسمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي مبيعات سيارات جيلي الكهربائية الجديدة (بما في ذلك العلامات التجارية جيلي، ولينك آند كو Lynk & Co، وزيكر Zeekr) نحو 111,206 سيارة.

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ويعكس هذا نموًا سنويًا للمجموعة بنسبة 93%، كما يشكل 53% من إجمالي مبيعات جيلي في ديسمبر.

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وفي الصين، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة 50% من إجمالي المبيعات في الأشهر الخمسة الماضية.

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وفي عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة لـ "جيلي" نحو 888,235 سيارة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 92% عن العام السابق. وهذا يتجاوز بشكل كبير الهدف السنوي الأصلي لشركة جيلي.



ومع زخم المبيعات القوي ومجموعة السيارات التي يجري تطويرها، حددت شركة جيلي هدف مبيعاتها لعام 2025 عند 2.71 مليون، مع هدف مبيعات سياراتها الكهربائية NEV يصل إلى 1.5 مليون. وهذا يعني أن جيلي تتوقع أن تشكل مبيعات الفئة الكهربائية 55% من إجمالي سياراتها.

وحققت علامة "جالاكسي" وهي علامة تابعة لـ "جيلي" مخصصة للسيارات الكهربائية الجديدة، إجمالي مبيعات بلغ 494,000 سيارة لعام 2024، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنحو 80٪، فيما بلغ إجمالي مبيعات العلامة التجارية الخاصة بشركة جيلي في العام الماضي 1،669،003سيارة، بزيادة تتجاوز 27٪ على أساس سنوي.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي تسليمات العلامة التجارية زيكر نحو 222,123 سيارة، بزيادة قدرها 87% على أساس سنوي، ليصل إجمالي تسليمات الشركة التابعة لـ"جيلي" إلى ما يقرب من 420,000 سيارة.

وفيما يتعلق بالصادرات الخارجية، بلغت المبيعات الإجمالية لمجموعة جيلي لعام 2024 نحو "403,923" سيارة، بزيادة تتجاوز 53% على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تطلق جيلي جالاكسي، الموجهة للسوق الخارجية، 5 موديلات جديدة في عام 2025، بما في ذلك سيارتان من طراز SUV وثلاث سيارات سيدان، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم جيلي طرازين جديدين بمحرك ICE، كما قامت الشركة بدمج علامة شاحنة البيك أب رادار في مجموعة جيلي للسيارات، مما أدى إلى تبسيط العمليات بشكل أكبر.

من المتوقع أن تكشف زيكر خلال معرض شنجهاي للسيارات لعام 2025 عن منصة هجينة جديدة. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق طراز جديد في نفس الوقت، لكن العلامة التجارية كانت تختبر منصتها الهجينة الجديدة طوال عام 2024 على سيارة زيكر 001.

وسيستمر التوسع العالمي في العام الجديد، إذ تستهدف جيلي نموًا بنسبة 15.6٪ في السوق الخارجية خلال عام 2025.

كما تخطط جيلي لإنشاء مصانع محلية في إندونيسيا وفيتنام وآسيا الوسطى وأفريقيا، كما تهدف لإنشاء إجمالي 1100 منفذ بيع عالميًا في عام 2025.