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الأزهري بمعرض الكتاب: مصر قضت على 40 تيارا إرهابيا وصناعة مجرم تبدأ بفكرة - أخبار كلمتك

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الأزهري بمعرض الكتاب: مصر قضت على 40 تيارا إرهابيا وصناعة مجرم تبدأ بفكرة - أخبار كلمتك

الأزهري بمعرض الكتاب: مصر قضت على 40 تيارا إرهابيا وصناعة مجرم تبدأ بفكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:00 مساءً - حل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضيفا على الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في حوار مفتوح رفقة جمهور المعرض.

ويقام اللقاء بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.

واستهل وزير الأوقاف حديثه بمعرض الكتاب بالتحدث عن أهمية التعرف على أن مصر حاولت وستظل تحاول القضاء على المجاميع والجماعات والتنظيمات الإرهابية المجرمة كـ جماعة الاخوان المسلمين، تنظيم الجهاد، الدواعش الذين حاولوا التسلسل لمصر، وتنظيم الشرقيين الإرهابي وغيرها قرابة الأربعين تنظيما بمختلف محافظات مصر.

 

وتابع الدكتور أسامة الأزهري أن الإرهاب علة المجتمع العربي والإسلامي، وأن فكرة تكفير خلق الله هو الركن الأول والرئيس للإرهاب، مشيرا إلى أن التكفير باب لكل شر وجوهر لكل إرهاب.

معرض الكتاب 2025 

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بواباته في دورته الجديدة 2025 للجمهور اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وذلك في تمام العاشرة صباحًا. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

مواعيد معرض الكتاب 2025 

 

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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