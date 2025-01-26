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عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات" في موسم عيد الفطر - أخبار كلمتك

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عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات" في موسم عيد الفطر - أخبار كلمتك

عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات" في موسم عيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 12:05 صباحاً - انتهى الفنان علي ربيع من تصوير دوره في فيلم “الصفا الثانوية بنات”، حيث قرر المنتج أحمد السبكي عرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكون جاهزا للعرض.

أبطال الصفا الثانوية بنات 

 ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، والذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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