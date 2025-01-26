عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات" في موسم عيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 12:05 صباحاً - انتهى الفنان علي ربيع من تصوير دوره في فيلم “الصفا الثانوية بنات”، حيث قرر المنتج أحمد السبكي عرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكون جاهزا للعرض.

أبطال الصفا الثانوية بنات

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، والذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

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