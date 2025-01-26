أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:30 صباحاً - حلق أحمد سعد، رد المطرب أحمد سعد على الهجوم الذي تعرض له بعد إثارته الجدل خلال ظهوره مرتديًا حلقا وسلسلة في حفل “جوي أووردز 2025” بالمملكة العربية السعودية.

فكرة ارتداء أحمد سعد الحلق

وبسؤاله خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "إيه موضوع الحلق إزاي اقتنعت؟" رد أحمد سعد: "الفكرة بتجيلي من الشكل نفسه أو الموديل بتاع الاستايل اللي أنا عامله".

إطلالة أحمد سعد وقصة الرجولة

ودافع أحمد سعد عن الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها في حفل جوي أووردز، قائلا: "الرجل مش بالحلق أو من غير الحلق، والرجولة تختلف عن الذكورة مينفعش يتم تقييم البني آدم بناءً على لبسه أو هيئته أو الحلق".

وتابع: "أنا اعتذرت عن إني لبست الحلق، الحلق معمول له خرم بس ممكن أردمه، الناس لما شافت الحلق انتقدت كتير جدا فأنا رجعت اعتذرت وهافضل أعتذر لو عملت حاجة غلط، أنا عايش وسط ناس مش لوحدي وبيجيلي هفوات زي أي واحد وهاعتذر عن أي حاجة غلط".

أحمد سعد يعرض البالطو الشهير لمزاد علني لصالح مستشفى سرطان الأطفال

وأكد: "أنا عارض البالطو للمزاد لصالح مستشفى سرطان الأطفال، أنا اشتريته بأكثر من 20 ألف دولار، أي دخل هييجي من البالطو هيتوجه لصالح الأطفال مرضى السرطان".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.