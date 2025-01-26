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أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

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أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:30 صباحاً - حلق أحمد سعد، رد المطرب أحمد سعد على الهجوم الذي تعرض له  بعد إثارته الجدل خلال ظهوره مرتديًا حلقا وسلسلة في حفل “جوي أووردز 2025” بالمملكة العربية السعودية.

 

فكرة ارتداء أحمد سعد الحلق

وبسؤاله خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "إيه موضوع الحلق إزاي اقتنعت؟" رد أحمد سعد: "الفكرة بتجيلي من الشكل نفسه أو الموديل بتاع الاستايل اللي أنا عامله".

 

إطلالة أحمد سعد وقصة الرجولة

ودافع أحمد سعد عن الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها في حفل جوي أووردز، قائلا: "الرجل مش بالحلق أو من غير الحلق، والرجولة تختلف عن الذكورة مينفعش يتم تقييم البني آدم بناءً على لبسه أو هيئته أو الحلق".

 

وتابع: "أنا اعتذرت عن إني لبست الحلق، الحلق معمول له خرم بس ممكن أردمه، الناس لما شافت الحلق انتقدت كتير جدا فأنا رجعت اعتذرت وهافضل أعتذر لو عملت حاجة غلط، أنا عايش وسط ناس مش لوحدي وبيجيلي هفوات زي أي واحد وهاعتذر عن أي حاجة غلط".

 

أحمد سعد يعرض البالطو الشهير لمزاد علني لصالح مستشفى سرطان الأطفال

وأكد: "أنا عارض البالطو للمزاد لصالح مستشفى سرطان الأطفال، أنا اشتريته بأكثر من 20 ألف دولار، أي دخل هييجي من البالطو هيتوجه لصالح الأطفال مرضى السرطان".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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