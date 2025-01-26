خطيبة أحمد سعد تكشف سبب تأجيل زفافهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 12:55 صباحاً - قال المطرب أحمد سعد: "أغنية تيجي نحارب، بتقول حكايتي الشخصية في الـ3 سنوات اللي فاتت، أنا حاليا لسه خاطب مراتي الفترة اللي فاتت، خطبتها وكنت عايز أقول للناس إن إحنا لما نبص للصورة الكاملة هيبقى فيه مرونة في الحياة وهنبتعد على اعتقاد كل طرف بإنه الصح في قراره ورؤيته".

عمرو أديب يمازح أحمد سعد بشأن زوجته أو خطيبته

وعلق عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على حديث أحمد سعد، متسائلا: "فيه حد يبقى متجوز مراته ويرجع يخطبها تاني، أنت هتلبس عريس وعروسة تاني؟، ليرد المطرب ضاحكا: "أيوا هنعمل فرح شوفت حد متجوز وخاطب مراته، محدش عملها ولا هيعملها".

أدوار زوجة أحمد سعد

وفاجأت علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد، المطرب على الهواء، قائلة: "كان نفسي أبقى موجودة بس عندي أدوار أخرى دلوقتي بجري ورا العيال".

فرح أحمد سعد

وتابعت مازحة: "أنا خطيبته ولسه بندرس بعض وربنا يسهل، لسه مش متفقين أنا والأستاذ أحمد سعد، الدبلة بتاعته في السلسلة لا في اليد اليمين ولا في الشمال"، ليرد المطرب مازحا: "سيبيلي الدبلة على التسريحة".



علاقة حب بين أحمد سعد وخطيبته

وأكدت علياء: "طبعا أحمد مقدرش أستغنى عنه في حياتي"، ليرد المطرب: "ولا أنا يا حبيبتي والله".

ولفتت: "أنا ملقتش المرونة من أحمد سعد بس هنلاقيها إن شاء الله، الفرح اتأجل علشان الألبوم بتاعه بس والله إحنا مخطوبين، ومش هوافق أتجوز إلا بعد الفرح وممكن فرحنا يبقى في يناير، أنا مصرة نفضل مخطوبين لحد لما نكتب الكتاب".

وعقب أحمد سعد، على عمرو أديب: "أقولك إيه بعد ما خربت بيتي؟"، ليرد الإعلامي:"هو فيه بيت علشان يتخرب".

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