مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:01 مساءً - شاركت منصة شاهد، بوسترات مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، بطولة رانيا يوسف، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، علي بوستر مسلسلها الجديد نص الشعب اسمه محمد، وهي ترتدي تربون، وبشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويقدم عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تجسد رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

آخر أعمال رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، حاليا في مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، والذي يعرض عبر منصة شاهد، وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.