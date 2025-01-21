"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:01 مساءً - شاركت منصة شاهد، بوسترات مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، بطولة رانيا يوسف، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، علي بوستر مسلسلها الجديد نص الشعب اسمه محمد، وهي ترتدي تربون، وبشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

رانيا يوسف في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويقدم عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تجسد رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

آخر أعمال رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، حاليا في مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، والذي يعرض عبر منصة شاهد، وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الدعائية وأبرز النجوم

مسلسلات رمضان 2024.. أعمال درامية تتكون من 15 حلقة

رانيا يوسف في صدارة التريند من جديد.. ما القصة؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق