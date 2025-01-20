موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3" الحلقة 9 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:55 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، يحظى مسلسل "موضوع عائلي 3" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العاشق للأعمال الاجتماعية والكوميدية.

وينتظر متابعو المسلسل بشغف عرض آخر حلقات منه لمعرفة نهاية أحداثه، خاصة بعدما خطفت عبلة “رانيا يوسف” إبراهيم “ماجد الكدواني” في الحلقة الثامنة من المسلسل.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9 يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، وستتوفر في الوقت ذاته مسلسل موضوع عائلي الحلقة الأخيرة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.