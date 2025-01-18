مشاهير العرب - 30 يناير.. حكيم يحيى حفلا على مسرح البالون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حفل شهر يناير، الذي يحييه النجم الكبير حكيم، في إطار خطة وزارة الثقافة لتطوير وتنشيط الحركة الفنية.

موعد حفل حكيم في مسرح البالون

وتقام الحفل يوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري، على مسرح البالون، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه الشعبية الجديدة والقديمة.

ويأتي حفل المطرب حكيم بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي نظمها البيت الفني، بدءًا من حفل أكتوبر الماضي الذي أحياه الفنان علي الحجار احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، مرورًا بحفل شهر نوفمبر مع الفنان إيهاب توفيق، وصولًا إلى احتفالية رأس السنة الميلادية التي تألق فيها الفنان مصطفى قمر.

حفل حكيم في مسرح البالون

صرح الفنان تامر عبد المنعم بأن اختيار النجم حكيم جاء تتويجًا للنجاح المستمر الذي حققته الحفلات الشهرية التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، مؤكداً أن هذه الحفلات تسعى لاستعادة روح البهجة والارتقاء بالذوق العام.

آخر أعمال حكيم

ويذكر آن آخر أعمال المطرب الشعبي حكيم أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «أونانانا»، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب»، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.