مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - رحل عن عالمنا، اليوم السبت، والد الفنانة ياسمين عبد العزيز دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالتزامن، مع إعلان ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» عن وفاة والدها، لم يتم الكشف عن موعد ومكان الجنازة، مما زاد من مؤشرات بحث الجمهور والمقربين منهم حول موعدها.

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله».

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنانة ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية آخرى، حرص عدد كبير من نجوم الفن تقديم واجب العزاء منهم الفنانة حنان ترك التي علقت على منشورها وكتبت: الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلبك وقلوب كل أحبابه اللهم آمين يا رب.

وجاءت أبرز التعليقات في الأتي، حيث كتبت أيتن عامر: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له، بينما علقت مي سليم: البقاء لله، فيما أضاف شيكو متقدما بخالص التعازي وكتب: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين