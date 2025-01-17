مشاهير العرب - «عمري اللي فات».. أحمد سعد يطرح أحدث أعماله من ألبوم «حبيبنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 03:16 مساءً - أطلق الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «عمري اللي فات» ضمن أغاني ألبوم حبيبنا.

وأغنية «عمري اللي فات» لـأحمد سعد، من كلمات الشاعر محمد الشافعي، وألحان أحمد إبراهيم.

وتتضمن كلمات أغنية «عمري اللي فات» من ألبوم حبيبنا، الأتي: «شوفتي الأمان والاهتمام نورلي أنا إزاي سكتي، أنا كنت مين قبل الغرام علي إيدك أنت ببتدي، عمري اللي فات قبلك مجاش، محسبتهوش عليا أنا، العمر كان يفرق فأيه، عمري ابتدا وإحنا سوا، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير».

تفاصيل ألبوم أحمد سعد «حبيبنا»

ويشمل ألبوم حبيبنا، 9 أغنيات جديدة تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، من بينها أغنية الألبوم التي تحمل العنوان نفسه «حبيبنا»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، ومن أغاني الألبوم أيضًا أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

كما يضم ألبوم أحمد سعد أغاني «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «بسيط» من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. بالإضافة إلى أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.