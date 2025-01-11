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مشاهير العرب - 23 يناير.. حفل غنائي يجمع بين إليسا وتامر عاشور في قطر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 23 يناير.. حفل غنائي يجمع بين إليسا وتامر عاشور في قطر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 23 يناير.. حفل غنائي يجمع بين إليسا وتامر عاشور في قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - إليسا وتامر عاشور .. يستعد الميجا ستار تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات شتاء 2025 يجمعه بالفنانة اللبنانية في قطر، ومن المفترض أن يشعلا الحفل بباقة من أفضل أعمالهما.

وكشف تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله في قطر الذي يجمعه بإليسا، قائلا: جمهوري الحبيب في قطر في انتظاركم يوم 23 يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور طرحه لأخر أعماله التي حملت اسم «ياة» مؤخرا، الأغنية من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات الأغنية: «ياه عالسنين المسروقين، مني ف هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال أوجاع تُقال، وياريت ينساه ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، ما يقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه

بسهوله، إديته عمري وباعه، إديته سري وذاعه، وكشفلي إيه جواه، ف نواياه».

وحققت أغنية «ياه» للفنان تامر عاشور، نسب مشاهدة مرتفعة، عبر يوتيوب، وذلك بعد يومين فقط من طرحها.

وتخطت أغنية ياه لـ تامر عاشور، حاجز المليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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