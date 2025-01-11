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مشاهير العرب - كواليس إصرار نور الشريف على إعادة تصوير فيلم عن القضية الفلسطينية بعد سرقة النسخة الأصلية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كواليس إصرار نور الشريف على إعادة تصوير فيلم عن القضية الفلسطينية بعد سرقة النسخة الأصلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس إصرار نور الشريف على إعادة تصوير فيلم عن القضية الفلسطينية بعد سرقة النسخة الأصلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - تحدث الكاتب جمال عبد القادر، عن كواليس إعداد كتابه الذي حمل اسم «نور الشريف»، وهو كتاب يوثق المشوار الفني للراحل ويلقي الضوء على إنجازاته الفنية، مشيرا إلى أن الفنان نور الشريف كان يحب ممارسة الفن بكل وجوهه.

وأشار عبد القادر خلال ندوة توقيع كتابه «نور الشريف» التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن الفنان نور الشريف ذات مرة كان له عمل فني مع الفنان علي الحجار واقترح عليه أن يخرج له فيديو كليب لأغنيته الشهيرة «قلب الليل»، ولكن المشروع لم يكتمل، وصورها «الحجار» مع مخرج آخر بناء على اقتراح نور الشريف.

وأكد اهتمام نور الشريف بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه كان حريص على تقديم أعمال تتناول القضية الفلسطينية وكان من أهمها «خيط أبيض.. خيط أسود»، وصور العمل في إيطاليا، بالتعاون كل من أمينة رزق وصفية العمري وأخرين من الفنانين، ونوه بأنه بعد تصوير العمل سرقت النسخة، ولكن صمم نور الشريف أن يعيد تصويره من جديد على نفقته، ولكنه لم يكتمل.

مشيرا إلى أنه ألف كتابا بعنوان «نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ»، لافتا إلى أن الكتاب يوثق المشوار الفني للراحل ويلقي الضوء على إنجازاته الفنية.

الناقد جمال عبد القادر عن نور الشريف: أحب التمثيل بسبب خاله

وفي وقت سابق كشف الناقد الفني جمال عبد القادر، أسرار وكواليس مثيرة عن الراحل نور الشريف، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان جريئا وتمكن من تقديم موضوعات مختلفة.

وأضاف جمال عبد القادر، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الراحل نور الشريف تمكن من التدريب والتأهيل لتطوير مواهبه، مبينًا أن نور الشريف توفى والده وهو في سن الطفولة، وتربى مع أعمامه.

وذكر الناقد الفني: الراحل نور الشريف تمكن من التدريب والتأهيل لتطوير مواهبه، مبينًا أن نور الشريف توفى والده وهو في سن الطفولة، وتربى مع أعمامه.

وتابع: أن الراحل نور الشريف، أحب التمثيل بسبب خاله الذي كان يقوم بتمثيل مسرحيات على عربيات الكارو في حي السيدة زينب بالقاهرة، وذلك ما دفعه لدخول معهد الفنون المسرحية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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