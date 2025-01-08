مشاهير العرب - الليلة.. فرقة أغاني الشباب تحيي احتفالية يوم الثقافة المصرية على مسرح السامر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا بمناسبة يوم الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويحيي الحفل فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، وتقدم عددا من الأغنيات المصرية المعاصرة.

الحفل يقدم بالمجان ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بيوم الثقافة المصرية في القاهرة والمحافظات.

وأقيمت فعاليات يوم الثقافة، اليوم الأربعاء، بمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم من وزارة الثقافة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام يوم الثقافة لأول مرة، ومن المقرر أن يصبح تقليد سنوي يحدث يوم 8 يناير من كل عام، ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، ليُعبر هذا اليوم عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

ويهدف يوم الثقافة إلى ابزار إنجازات المتميزين من أبناء الوطن والاحتفاء بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

ووصل عدد المكرمين في يوم الثقافة المصرية إلى 38 مكرما على قيد الحياة، بجانب ما يقارب 32 من المثقفين الراحلين خلال 2024.