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مشاهير العرب - شرفتونا ونورتونا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها بعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» بالرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شرفتونا ونورتونا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها بعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» بالرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شرفتونا ونورتونا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها بعد عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» بالرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها بحضور الجمهور لمسرحيتها التي تحمل اسم «مكسرة الدنيا» ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تشهد عودتها بعد عرض «أنستونا».

ومن جانبها، شاركت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على «إنستجرام» كواليس عرض مسرحية «مكسرة الدنيا» في الرياض، موجهة رسالة للجمهور قائلة: «شرفتونا ونورتونا وسعداء جداً بردود أفعال الجمهور، على مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض».

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

ومن المفترض، أن تضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

وتدور أحداث مسرحية «مكسرة الدنيا» حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

تعيش دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لمسلسل «عايشة الدور»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور، لـ دنيا سمير غانم، في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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