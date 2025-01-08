مشاهير العرب - «أول فرحتي اللهم بارك».. حنان ترك تحتفل بعقد قرآن نجلها عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - حنان ترك.. أصبحت الفنانة حنان ترك في صدارة التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعقد قرآن ابنها الأكبر عمر على فتاة خارج الوسط الفني.

حنان ترك تحتفل بخطوبة نجلها عمر

شاركت الفنانة حنان ترك مقاطع فيديو من حفل قرآن ابنها الأكبر عمر، عبر خاصية الإستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة: «أول فرحتي اللهم بارك».

آخر أعمال الفنانة حنان ترك

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

حنان ترك توجه رسالة للعام الجديد

وكانت نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام رسالة الى جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد.

وقالت حنان ترك: «بين عام على وشك الانتهاء وعام جديد سيأتي.. اللهم آتنا شعور هذه الآية: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ).

وأضافت:«اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات».