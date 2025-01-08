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مشاهير العرب - «أول فرحتي اللهم بارك».. حنان ترك تحتفل بعقد قرآن نجلها عمر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أول فرحتي اللهم بارك».. حنان ترك تحتفل بعقد قرآن نجلها عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أول فرحتي اللهم بارك».. حنان ترك تحتفل بعقد قرآن نجلها عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - حنان ترك.. أصبحت الفنانة حنان ترك في صدارة التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعقد قرآن ابنها الأكبر عمر على فتاة خارج الوسط الفني.

حنان ترك تحتفل بخطوبة نجلها عمر

شاركت الفنانة حنان ترك مقاطع فيديو من حفل قرآن ابنها الأكبر عمر، عبر خاصية الإستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة: «أول فرحتي اللهم بارك».

حنان ترك
حنان ترك

آخر أعمال الفنانة حنان ترك

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

حنان ترك
حنان ترك

حنان ترك توجه رسالة للعام الجديد

وكانت نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام رسالة الى جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد.

حنان ترك

وقالت حنان ترك: «بين عام على وشك الانتهاء وعام جديد سيأتي.. اللهم آتنا شعور هذه الآية: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ).

وأضافت:«اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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