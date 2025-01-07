مشاهير العرب - «الوطنية للإعلام» تكرم أسرة مسلسل أم كلثوم وتحيي الذكري الـ 50 لكوكب الشرق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:21 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني إقامة حفل تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم، والذي يعتبره الكثير من النقاد، المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني في بيان اليوم الثلاثاء، إن تكريم أسرة المسلسل بمناسبة مرور 25 عامًا على عرضه على شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية، يتواكب مع الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وأضاف "أن الهيئة ستقيم حفلًا غنائيًا بهاتين المناسبتين في مسرح ماسبيرو، والذي سيكون الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة.

وكان التليفزيون المصري قد أنتج رائعته أم كلثوم للمخرجة إنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام 1999، وقامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين من بينهم أحمد راتب، وحسن حسني، ورشوان توفيق، وعبد العزيز مخيون، وخالد الصاوي، وريهام عبد الحكيم، وعزت أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وميرنا وليد، ورياض الخولي، وسعيد عبد الغني، وأشرف زكي.

كما شارك في المسلسل، منال سلامة، ومحسنة توفيق، وتوفيق عبد الحميد، ومحمد أبو داوود، وخالد صالح، ونادية رشاد، وأحمد صيام، وكمال أبي رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعزة بلبع وصفاء الطوخي.. ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق أم كلثوم.