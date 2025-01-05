مشاهير العرب - استعدادا لطرحه بالسينما.. طرح البرومو الرسمي لفيلم 6 أيام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:21 مساءً - فيلم 6 أيام.. أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام» التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، حيث تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

أبطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام»، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة، الفيلم من إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

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