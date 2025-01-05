مشاهير العرب - طرح عزيز مرقة يطرح كليب أغنية «حطة إيدك» على اليوتيوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:41 مساءً - الفنان عزيز مرقة.. تصدر اسم المطرب عزيز مرقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه فيديو كليب أغنية «حطة إيدك»، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

تفاصيل أحدث أغاني عزيز مرقة

تعد أغنية «حطة إيدك» من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعي، وتوزيع أوركسترالي جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسى، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر،

وجرى تصوير فيديو كليب الاغنية وتسجيله بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، إذ جرى لأول مرة تسجيل الأغنية وتصويرها في آن واحد، وعقب ذلك جرى عمل تجربة مشاركة عدد من معجبي عزيز، بأحد المسارح في مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية بيوم آخر، في مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه بعد دعوته على السوشيال ميديا.

تكرار تعاون عزيز مرقة مع بيشوي يسي

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين المطرب عزيز مرقة والمخرج بيشوي يسي، بعد فيديو كليب أغنية «أحلى واحدة» بتوزيع موسيقى وشكل مختلف، التي قدمها عزيز في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب «مجناني» بتوزيع موسيقي وشكل مختلف، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان عزيز مرقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فيديو كليب «ما تيجي سكة» الذي جرى طرحه في نوفمبر الماضي، بمشاركة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيري، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، والأغنيات من إنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.