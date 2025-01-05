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كريم محسن يطرح فيديو لحظات التجلي (فيديو) - أخبار كلمتك

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كريم محسن يطرح فيديو لحظات التجلي (فيديو) - أخبار كلمتك

كريم محسن يطرح فيديو لحظات التجلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:00 مساءً - طرح الفنان كريم محسن، منذ قليل، أحدث كليباته الغنائية والتي جاءت بعنوان لحظات التجلي وذلك علي موقع يوتيوب.

أغنية كريم محسن 

أغنية كريم محسن الجديدة من كلمات محمود كلازا ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي إسلام شوقي 

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

 

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم"

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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