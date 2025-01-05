تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي، مواعيد برنامج "الحياة اليوم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:10 مساءً - بدأت شبكة تلفزيون الحياة بث حلقات جديدة من برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه كل من الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد مصطفى شردي، حيث يعرض البرنامج من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

تغطيات لأهم الأحداث

يقدم "الحياة اليوم" تغطيات لأهم الأحداث الجارية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يناقش عبر حلقاته أهم القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام المصري وجمهور المشاهدين، من قضايا سياسية واقتصادية وإجتماعية وفنية ورياضية.

كذلك يقدم البرنامج حوارات ولقاءات مختلفة مع كبار الشخصيات في كافة المجالات، بالإضافة إلى تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا المحلية والعالمية.

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