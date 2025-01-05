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تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي، مواعيد برنامج "الحياة اليوم" - أخبار كلمتك

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تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي، مواعيد برنامج "الحياة اليوم" - أخبار كلمتك

تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي، مواعيد برنامج "الحياة اليوم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:10 مساءً - بدأت شبكة تلفزيون الحياة بث حلقات جديدة من برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه كل من الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد مصطفى شردي، حيث يعرض البرنامج من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

 

تغطيات لأهم الأحداث 

يقدم "الحياة اليوم" تغطيات لأهم الأحداث الجارية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يناقش عبر حلقاته أهم القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام المصري وجمهور المشاهدين، من قضايا سياسية واقتصادية وإجتماعية وفنية ورياضية.

كذلك يقدم البرنامج حوارات ولقاءات مختلفة مع كبار الشخصيات في كافة المجالات، بالإضافة إلى تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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