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تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

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تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:20 مساءً - كشفت الفنانة بشري والموسيقار إسلام صبري عن مفاجأة في بداية عام 2025 بعد إعلانهما عن تعاون مع شركة مارفل الدولية في أفلام مشتركة بين الشركتين في تعاون هو الأول في مصر والوطن العربي.

وتم ترشيح الفنان محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام حيث أنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية ومن المقرر الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

تعاون مباشر

وأكدت بشرى أن التعاون يتم بشكل مباشر بين الشركتين ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي وحتی الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع  نظرا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

 

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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