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عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "برستيج" - أخبار كلمتك

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عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "برستيج" - أخبار كلمتك

عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "برستيج" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:00 مساءً - أعلن المخرج عمرو سلامة انتهاء تصوير مسلسل “برستيج”، الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، حيث نشر سلامة عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي جمعته بفريق عمل المسلسل.

وأكد سلامة أن المسلسل سوف يعرض عبر إحدى المنصات الشهيرة خلال الفترة المقبلة، حيث أن العرض سيكون قبل إنطلاق موسم دراما رمضان 

مسلسل برستيج

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول 12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

فى سياق آخر..كشف المخرج عمرو سلامة مؤخرا، عن صور لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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