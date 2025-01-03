عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "برستيج" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:00 مساءً - أعلن المخرج عمرو سلامة انتهاء تصوير مسلسل “برستيج”، الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع، حيث نشر سلامة عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي جمعته بفريق عمل المسلسل.

وأكد سلامة أن المسلسل سوف يعرض عبر إحدى المنصات الشهيرة خلال الفترة المقبلة، حيث أن العرض سيكون قبل إنطلاق موسم دراما رمضان

مسلسل برستيج

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول 12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

فى سياق آخر..كشف المخرج عمرو سلامة مؤخرا، عن صور لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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