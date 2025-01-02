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مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:51 صباحاً - مي فاروق.. تحتفل اليوم الخميس 2 يناير2025، الفنانة مي فاروق بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، يأتي هذا الحفل بعد خطوبة استمرت أكثر من سنة منذ اعلانهما الخطوبة.

قصة حب مي فاروق ومحمد عمروسي

كشف الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق، عن بداية قصة حبهما وارتباطهما، وذلك خلال لقائهم في بودكاست ع الرايق مع خالد عليش وميرهان، حيث أوضحا أن بداية تعارفهما كانت عن طريق الصدفة.

مي فاروق ومحمد العمروسى
مي فاروق ومحمد العمروسى

وقال محمد العمروسي «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتي النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللي خلاني اتجرأ وأكلمها، هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من إنها تكسفني لو كلمتها».

وأضافت مي فاروق: «كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة أننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد».

مي فاروق ومحمد العمروسى
مي فاروق ومحمد العمروسى

آخر أعمال الفنانة مي فاروق

يذكر أن مي فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر الماضي بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان سواح وهى ليلة في حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصري حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

مي فاروق ومحمد العمروسى
مي فاروق ومحمد العمروسى

آخر أعمال محمد العمروسي

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل وتر حساس الذي تم عرضه مؤخرا، وهو عمل مكون من 45 حلقة، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مي فاروق ومحمد العمروسى
مي فاروق ومحمد العمروسى

تدور أحداث مسلسل «وتر حساس» في 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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