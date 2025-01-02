فتح باب التقديم لدفعة جديدة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:00 صباحاً - يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، وذلك في إطار خطة الوزارة لصون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.

شروط وطريقة التقديم لمنحة مدرسة الفنان خضير البورسعيدي

وتتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية، ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيًّا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة.

يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص وذلك حتي 30 يناير 2025.

مدرسة الفنان خضير البورسعيدي

جدير بالذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

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