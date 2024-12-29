وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً -

أعلن الفنان ياسر عدوية نجل شقيق المطرب أحمد عدوية عن وفاته، حيث أكد في تصريح خاص لكلمتك عن رحيل عمه “أحمد عدوية”، عن عمر ينهاز 79 عاما ً

الفنان احمد عدوية

يعتبر من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. قام أيضًا بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

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