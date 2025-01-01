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جاسبريني يعلن قائمة أتالانتا لكأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

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جاسبريني يعلن قائمة أتالانتا لكأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

جاسبريني يعلن قائمة أتالانتا لكأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:00 مساءً - أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن استدعاء 23 لاعبا لقائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.

وتأكد غياب 3 لاعبين عن فريق أتالانتا، هم خوان كوادرادو وماتيو ريتيجي وجيانلوكا ساكاماكا، حيث يعاني الثلاثي من إصابات مختلفة.

أتالانتا يواجه إنتر ميلان في السوبر الإيطالي 

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة للغاية، حيث سيصطدم بفريق إنتر ميلان، مساء الغد الخميس، في نصف النهائي، لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية، الذي سيواجه المنتصر من المباراة الثانية بين يوفنتوس وميلان.

قائمة أتالانتا لخوض كأس السوبر الإيطالي 

وفيما يلي قائمة أتالانتا:

حراسة المرمى: كارنيسكي، روسي، باتريسيو.

خط الدفاع: بيلانوفا، ديميسيتي، هين، كولاسيناك، كوسونو، روجيري، سكالفيني، تولوي، زاباكوستا، باليسترا.

خط الوسط: بريشيانيني، دي رون، إيدرسون، بازاليتش، ساماردزيتش، سوليمانا.

خط الهجوم: دي كيتيلار، لوكمان، فانيا فلاهوفيتش، زانيولو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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