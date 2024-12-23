مشاهير العرب - سلوى محمد علي تثير غضب جمهورها بسبب عادل إمام.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - أثارت الفنانة سلوى محمد علي ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، حيث تعرضت لانتقادات وحملة من الهجوم عقب تصريحات لها عن الزعيم عادل إمام، فماذا قالت؟

تصريحات الفنانة سلوى محمد علي، عن أفلام الزعيم عادل إمام أحدثت جدلا واسعا، وتصدرت تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

تصريحات سلوى محمد

حيث أكدت سلوى محمد علي في تصريحات لها أن «الجمهور يبحث عن الأفلام الخفيفة للتسلية، موضحة أن الفنان الكبير عادل إمام وهو نجم النجوم، لم يقدم رسالة بأفلامه، قائلة: عادل إمام قدم أفلاما حلوة كتير بس مفيش فيها رسالة».

وأضافت سلوى محمد علي أن أفلامًا بارزة مثل خلي بالك من زوزو و الأب الروحي، رغم نجاحها الجماهيري، كانت تهدف بالأساس إلى الترفيه دون التركيز على تقديم رسائل مباشرة.

الفنانة سلوى محمد علي سبق وأثارت الجدل بتصريح قالت فيه: الفن ليس رسالة فقط، والهدف منه هو الجمال وأن يعطي رؤية مختلفة للمشاهد في بعض الأمور الحياتية، كما كشفت سابقا عن وصيتها، وقالت إنها تتمنى خروج جثمانها من المسرح القومي.