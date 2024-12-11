تعرف على موعد عرض فيلم "لأول مرة" لـ تارا عماد وعمر الشناوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - كشفت الفنانة تارا عماد عن قرب انتهاء تصوير مشاهدها فى فيلم “لأول مرة” والتى تشارك فيه بجانب كل من عمر الشناوي ونبيل عيسي ورانيا منصور.

ومن المقرر أن تنتهى تارا عماد من تصوير أحداث الفيلم خلال أيام قليلة من الآن استعداد لعرضه مع بداية عام 2025.

فيلم لأول مرة من المفترض أن يشارك فى أكثر من مهرجان وهو بطولة جماعية لعدد كبير من نجوم الفن ومنهم تارا عماد وعمر الشناوي ونبيل عيسي ورانيا منصور وعايدة رياض وفيدرا ومن تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

وكانت أثارت الفنانة تارا عماد حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام داخل مسجد السلطان حسن وذلك بملابس غير لائقة.

وتعرضت تارا عماد لهجوم من متابعيها حيث جاءت التعليقات لتؤكد على ضرورة ارتدائها ملابس تليق بتواجدها داخل مسجد السلطان حسن، فضلا عن ضرورة ارتداء الحجاب او غطاء للراس.



تارا عماد

من ناحية أخرى نشرت الفنانة تارا عماد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حصولها على جواز سفر بمنطقة الجبل الأسود.

وقالت تارا عماد: 21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه، ودائما ما تذكرني به، وفي شهر مارس الماضي، وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلت على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي.

وأضافت تارا عماد: كانت أمي تحب مصر، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت بعضًا من أجمل السنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر، وعرفت ذلك كظهر يدها وكانت تخبرني به دائمًا، ومع ذلك، فإن حبها لبلدها الجبل الأسود، أصبح أكبر يومًا بعد يوم، لو كنت تعرف والدتي لعرفت مدى حبها لبلدها وستروج له يمينًا ويسارًا، في كل مكان، ولكل شخص ومن خلال قيامها بذلك، غرست هذا الحب في داخلي، وكبرت على حب مصر باعتبارها موطني، ولكن أيضًا أحب الجبل الأسود وأحتفظ به كثيرًا في قلبي، وفي اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها.

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