موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 34 ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 34 مفاجأة كبرى ستغير مجرى الأحداث حيث استفاق عبد الرحمن من غيبوبته وهو ما سيلقي بظلاله على الأحداث في الحلقات المقبلة.

وخلال الحلقة تواصل سلمى محاولاتها للوصول إلى أي معلومة قد تبريء شقيقتها من تهمة الخيانة الزوجية فتذهب لشريك مازن لعله يخبرها بمعلومة حول ليلى ومازن وعبد الرحمن ولكن شريك مازن لا يقول كل ما في جعبته لسلمى، وفي الوقت ذاته يواصل رشيد وجمال محاولة التوصل لمعلومة تتعلق بعلاقة مازن وفرح، فيذهب جمال لعادل ولكن الأخير لا يفيده بمعلومة، فيقرر جمال الذهاب لوالدة فرح برفقة رشيد واعترفت “زينات” بأن ابنتها كانت على علاقة بمازن وانتحرت بسببه.

 

نور يعلم بكذب ابنته كاميليا

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 34 يكتشف نور من جديد أكاذيب كاميليا، ويكتشف أنه كان مخدوعًا من قبل ابنته وابنه مازن، وحاولت كاميليا تبرئة نفسها أمام والدها ولكنه رفض كل محاولاتها، ويقرر نور الذهاب إلى سلمى باحثًا عن معلومة حقيقية حول ليلى وعلاقتها بعبد الرحمن.

 

كاميليا تؤذي رشيد في عمله في مسلسل وتر حساس الحلقة 34

وتقرر كاميليا إيذاء رشيد طليقها في عمله فتقدم بلاغات ضد شركته أن الأرض التي يقيم عليها رشيد مشروعه الجديد لا تصلح لأن يتم إنشاء أي مباني بها، ويأتي رشيد ويواجهها ويخبرها أنه قد أصلح الأرض قبل أن يبدأ في الإنشاءات ولكنها تخبره أنها تستهدف تشويه سمعة شركته وما فعلته سيحقق هذا الهدف.

وعلى هامش الحلقة تحرص رحمة على الذهاب لداليا لتقديم واجب العزاء بينما يعلن ياسين عن رغبته في ترك منزل سلمى والعودة لمنزله.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

انفصال ماشين جان كيلي وميجان فوكس قبل أيام من ولادة طفلهما - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق