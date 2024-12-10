مشاهير العرب - بعد غد.. علي الحجار يقدم باقة من أشهر تترات المسلسلات الدرامية في حفل بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا غنائيا، يحيه الفنان علي الحجار، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس، على المسرح الكبير بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الفنان علي الحجار أعد برنامجا للحفل يتضمن تقديم باقة من أشهر وأجمل تترات المسلسلات الدرامية التي تغنى بها على مدار مشواره الفني ورسخت في وجدان الجمهور منها: «مقدمة ونهاية المال والبنون، رحلة السيد أبوالعلا البشري، أولاد آدم، اللقاء الثاني، كناريا، الأيام، السيرة الهلالية، الشهد والدموع، عبد الله النديم، وجع البعاد، الرحايا، عمر بن عبد العزيز، جزيرة غمام، الليل وآخره، الوقف، غوايش، ذئاب الجبل، مسألة مبدأ، وبوابة الحلواني»، إلى جانب مجموعة من الأعمال الغنائية الأخرى منها: «بنت وولد، يا مصري، أبوالريش، وعارفة».

ويعد الفنان الكبير علي الحجار واحدا من أهم المطربين المعاصرين الذين قدموا عددا ضخما من المؤلفات الغنائية وتترات المسلسلات الدرامية الجادة، وكان صوته المميز أحد عناصر التعبير عن مضامينها الهادفة ومن عوامل نجاحها الجماهيري.