بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القائم بأعمال وزير دفاع كوريا الجنوبية: الجيش لن ينفذ أي أمر يتعلق بإعلان أحكام عرفية ثانية - أخبار كلمتك

القائم بأعمال وزير دفاع كوريا الجنوبية: الجيش لن ينفذ أي أمر يتعلق بإعلان أحكام عرفية ثانية - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة أورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة أورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

عاجل : أنباء عن إستهداف سفن تجارية قرب اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : أنباء عن إستهداف سفن تجارية قرب اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية - أخبار كلمتك

سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية - أخبار كلمتك

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

منها مفترق طرق، أبرز المسلسلات المصرية المقتبسة من أعمال أجنبية في 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منها مفترق طرق، أبرز المسلسلات المصرية المقتبسة من أعمال أجنبية في 2024 - أخبار كلمتك

منها مفترق طرق، أبرز المسلسلات المصرية المقتبسة من أعمال أجنبية في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - أصبح اقتباس مسلسلات مصرية من أعمال أجنبية ظاهرة متزايدة في السنوات الأخيرة، وفي 2024، ظهرت عدة مسلسلات تستند إلى أعمال أجنبية، وحقق كثير منها نجاحًا لافتًا بعد عرضه، ولقد واجهت هذه المسلسلات تحديات عدة أبرزها الحفاظ على أصالة الفكرة الأصلية مع محاولة تكييفها لتلائم الثقافة المصرية.

ومن أبرز هذه الأعمال التي تم تقدمها خلال العام الجاري 2024: 

مسلسل مفترق طرق 

عمل مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي وهو المسلسل الأمريكي "The Good Wife" ويدور المسلسل الأجنبي حول أليسيا فلوريك، وهي زوجة المحامي العام بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد، وهو ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها.

أما النسخة المصرية فتدور أحداثها حول أميرة التي تجد نفسها في مفترق الطرق؛ بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها، ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى، وهو من إخراج محمد يحيى، هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي.

2a47039e51.jpg

مسلسل بين السطور 

ومسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٨، وهو عمل يتم تصنيفه بأنه دراما وتشويق ورومانسي تتمحور حول مذيعة عنيدة تصبح المشتبه بها في قضية قتل، ويقرر زوجها المنفصل عنها، وهو محامي، الدفاع عنها ومن ثم يبدأ رحلتهما للوقوع في الحب مرة أخرى، وهو من بطولة نانج جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين.    

أما النسخة المصرية فتدور أحداثها حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

399e420f4b.jpg

مسلسل حالة خاصة  

رأى كثير من المتابعين لمسلسل حالة خاصة أنه نسخة من المسلسل الأمريكي The Good Doctor في كثير من النقاط، وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له. 

وأبطال مسلسل حالة خاصة، هم طه دسوقي وغادة عادل، ويشارك في البطولة أيضا الفنان أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، وأحمد الأزعر، ووئام مجدي وعلي السبع، وآدم وهدان وآدم النحاس، ويقود كتيبة أبطال مسلسل حالة خاصة عبد العزيز النجار والمسلسل مكون من 10 حلقات ومن تأليف مهاب طارق.

721.webp

مسلسل لانش بوكس

مسلسل يدور حول حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Good Girls.

المسلسل من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد وعرض فى رمضان 2024، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

b5ed30929d.jpg

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق