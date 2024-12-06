مسلسل وتر حساس الحلقة 30، رشيد يطلق كاميليا ومصير غامض لمازن وليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:08 صباحاً - مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 30 حول تحسن الحالة الصحية لغالية بعد سقوطها غارقة في دمائها بعدما دفعها والدها وهي تحاول الدفاع عن والدتها في الشجار الدائر بين الأم والأب.

وحضر رشيد وعاد بغالية إلى المنزل وتقرر سلمى إبقاء ابنتها معها بعدما حدث وأخبرت علي بذلك ولكنها ترفض السماح له بمقابلة غالية حفاظًا على حالتها النفسية.

ويقرر رشيد الذهاب إلى كاميليا وقام بإلقاء يمين الطلاق عليها ويتركها في حالة صدمة ويذهب لسلمى ويخبرها بالأمر فتشعر بالرضا لما فعله زوجها.

بينما يقابل مازن رغدة في ا"البار" ويتشاجران إلى الدرجة التي يسمع بشجارهما من كان في “البار” ويخبرون كاميليا فتواجه رغدة ولكن الأخيرة ترفض الإفصاح عن حقيقة ما حدث لكاميليا.

ويرفض والد كاميليا مسامحتها، بينما يقرر علي السفر لأمريكا ليتلقى هناك العلاج، ويعيد الوصاية على غالية وإدارة “الكلينك” لسلمى من جديد بصورة قانونية، وتذهب سلمى إلى “الكلينك" وتطرد رغدة، أما داليا فتكتشف أن زوجها هو سبب ما حدث برحمة وأنه سرق مشروعها وواجهته بالأمر ولكنه أنكر.

ويقرر علي قبل السفر جمع أصدقائه في محاولة منه للصلح بينهم ويقرر مقابلة ابنه لوداعها وتتواجه كاميليا مع سلمى وتتوعد الأولى أن تنتقم من الثانية أشد الانتقام، وتختتم الحلقة أحداثها بدخول أحد جيران مازن وليلى إلى شقة الزوجية الخاصة بهما بعدما وجد الباب مفتوحا وحينما يصعد لغرفة النوم وجد رجل وسيدة ملقيان على الأرض وبشبهان مازن وليلى فيشعر الرجل بالصدمة مما رأى.

مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.