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أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية - أخبار كلمتك

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أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية - أخبار كلمتك

أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:04 صباحاً - باعت شبكة دور السينما الروسية "كارو" في أسبوع واحد كل تذاكر البث الحي لباليه "كسارة البندق" في مسرح "البولشوي" في موسكو.


أفادت بذلك رئيسة شبكة "كارو" السينمائية أولجا زينياكوفا.

وقالت إن مبيعات تذاكر البث الحي لـ"كسارة البندق" تتمتع بنجاح غير مسبوق بين دور السينما المشاركة في تلك المبادرة من جهة والمشاهدين من جهة أخرى. وقد حصدت شبكتنا مبلغا يقدر بملايين الروبلات. ولم يبق هناك إلا كمية ضئيلة من التذاكر التي لم يتم شراؤها في دار السينما "أكتوبر" بموسكو".

وأوضحت قائلة إن "الجمهور يريد مشاهدة أهم باليه في الموسم المسرحي، لكن لا تتاح فرصة للجميع لشراء تذكرة الباليه في مسرح "البولشوي". 

ويعتبر البث السينمائي الحي خيارا بديلا".

وقالت الخدمة الصحفية لشبكة "كارو" السينمائية إن مبيعات التذاكر انطلقت يوم 28 نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين ازدادت المبيعات بمقدار 3 أضعاف.

 وأضافت أن باليه "كسارة البندق" من تصميم المخرج المسرحي يوري جريجوروفيتش لا يمكن مشاهدته في مسرح "البولشوي" فحسب بل ومن خلال البث الحي في دور السينما الروسية. 

ويجري البث الحي للباليه الساعة 19:00 يوم 30 ديسمبر والساعة 12:00 يوم 31 ديسمبر بتوقيت موسكو. وذلك في دور سينما موسكو وبطرسبورج وغيرهما من المدن الروسية.

ويشمل البث الحي للباليه 15 دار سينما في 70 مدينة روسية.

يذكر أن مسرح "البولشوي" في موسكو يعرض تقليديًّا كل عام قبل يومين من قدوم عيد رأس السنة باليه "كسارة البندق لبيوتر تشايكوفسكي بمشاركة أفضل الراقصين والراقصات في العالم. تعتبر مشاهدة هذا الباليه على خشبة مسرح "البولشوي" تقليدا سنويا بين عشاق الباليه.

 ويصل سعر تذكرة واحدة لـ"كسارة بندق" في هذين اليومين في السوق السوداء إلى عشرات آلاف الروبلات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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