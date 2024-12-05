الكتاب العرب يمد جسور التعاون مع وزارة الثقافة ويعيد إصدار مجلة "الكاتب العربي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - بعد توقف 7 سنوات..

عُقد مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والمؤتمر الاستثنائي في القاهرة أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2024، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي - الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في أجواء من الثقة والمودة بين الوفود المشاركة، وهذا ما جعلهم أكثر تفاؤلا معربين عن أملهم في غد ثقافي ملآن بالوعود والإنجازات.

تعاون جديد بين "الكتاب العرب" رابطة الأدب الأفريقي

وأعلن عبد الهادي عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام واتحاد کتاب رومانيا لدعم التعاون بين الجانبين في مجال الترجمة بخاصة، فضلًا عن تبادل الوفود والمشاركة في المؤتمرات وتبادل المنشورات.

وتوقيع بروتوكول تعاون مع رابطة الأدب الإفريقي التي تضم خمسًا وأربعين دولة، هذا بالإضاف لفتح أمدية جديدة للتعاون المثمر بين وزارة الثقافة بمؤسساتها والاتحاد العام للأدباء الكتاب العرب يتضمن التعاون في مجال النشر والطباعة والمشاركة في المؤتمرات ومعارض الكتاب، وكان ذلك ثمرة اللقاء الذي عقد بين وزير الثقافة والأمين العام للاتحاد للأدباء والكتاب العرب ونوابه الذين عبروا عن شكرهم لوزير الثقافة على روح التعاون الطيبة والمثمرة آملين من وزارات الثقافة في البلدان العربية أن تحذوا حذو وزارة الثقافة المصرية.

إعداد أرشيف خاص بوثائق الاتحاد العام

وتم كذلك الإعلان عن إعداد أرشيف خاص لوثائق الاتحاد العام على نحو بالغ الدقة يمكن من يريد متابعة عمل الاتحاد من العثور على ما يريد في سهولة ويسر ودقة.

وتم الإتفاق كذلك خلال المجلس على إعادة إصدار مجلة الكاتب العربي، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات، حيث أصدرت الأمانة العامة أربعة أعداد في إصدارين متواليين يتضمن كل إصدار عددين مزدوجین.

وأكد علاء عبد الهادي على عكوفه على وثائق الاتحاد العام منذ نشأته في عام 1954م حتى اليوم، وجمعها وتنسيقها والإعداد لإصدارها في ثلاثة أجزاء يتجاوز عدد صفحاتها ألفًا ومئتي صفحة، صدر الجزء الأول منها وسوف يصدر الجزآن التاليان خلال أيام قليلة، هذا بالإضافة إلى الإعداد للموقع الإلكتروني للاتحاد العام، والذي سيجري إطلاقه في الفترة القادمة.

وكشف عن الإعداد حاليًا ل"المنتدى العربي الإفريقي”، والذي من المقرر إطلاقه خلال الشهور القليلة القادمة.

إعداد" الكتاب الاسود" لجرائم الاحتلال الصهيوني فى المنطقة

وصرح عبد الهادي خلال المجلس عن خطط الاتحاد لإعداد الكتاب الأسود عن جرائم الاحتلال، وجدد دعوته إلى المنظمات التي تملك وثائق عن جرائم المحتل الصهيوني، الفلسطينية منها بخاصة ومن المثقفين عامة لإمداد الاتحاد العام بتلك الوثائق التي تؤرخ لجرائم المحتل الصهيوني.

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