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شريف مدكور في أولى حلقات بودكاست "ع الرايق" مع عليش ومريهان - أخبار كلمتك

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شريف مدكور في أولى حلقات بودكاست "ع الرايق" مع عليش ومريهان - أخبار كلمتك

شريف مدكور في أولى حلقات بودكاست "ع الرايق" مع عليش ومريهان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - يستضيف بودكاست "ع الرايق" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويقدمه الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو في أولى حلقاته الإعلامي  شريف مدكور الذي يعد أشهر "عازب في الوسط الأعلامي، ليقدم مدكور في حوار شيق تجربته في الحياة وما بها من مواقف طريفة وتحديات صعبة.

وفي الحلقة يكشف مدكور عن الكثير من عاداته اليومية الطريفة والغريبة، كما يكشف عن أهم المواقف التي تعرض لها داخل الوسط الفني والإعلامي وخارجه، كما يتطرق إلى أهم التجارب الصعبة التي خاضها في رحلة علاجه من السرطان، ويكشف عن أسماء الشخصيات التي اهتمت به وقدمت له الدعم النفسي في تلك المرحلة.

ويذكر "مدكور" في الحلقة الكثير من الكواليس الخفية حول علاقاته بالفنانين وما دار خلف الكاميرات في أثناء إعداده لبرنامجه، ومن بين هؤلاء  فيفي عبده وعمر كمال وباسم يوسف وغيرهم الكثير، كما يكشف عن أسباب عزوفه عن الزواج، ومواصفات فتاة أحلامه المستقبلية، والسن الذي يمكن أن يفكر فيه في الزواج.

بودكاست ع الرايق

جدير بالذكر إن بودكاست "ع الرايق" يستعرض أسرار العلاقات العاطفية والزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ في تفاصيل الحياة العاطفية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين والمشاهير، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل متشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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