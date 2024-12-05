الباليرينا أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها بمصر مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، راقصة الباليه العالمية الفنانة أرمينيا كامل غدا الجمعة.

وأكدت أرمينيا كامل، خلال اللقاء أنها بدأت الباليه وعمرها 5 سنوات، موضحة أن والدها كان مهندسا ووالدتها محاسبة في البنك، وأنها أصرت على لعب الباليه رغم معارضة الأسرة بسبب الدراسة.

وقالت أرمينيا إن الموهبة والالتزام هما أساس تعلم الباليه وإنها تعرفت على زوجها د. عبد المنعم كامل، أثناء تواجده في مدرستها بإيطاليا مشيرة إلى أن كامل كان مثقفا ولديه خبرات كبيرة في الباليه.

شوارع مصر



وصرحت أرمينيا بأنها أحبت الخروج في شوارع مصر مع زوجها والذهاب للسينما ودور العرض مؤكدة أن أكبر مشكلة واجهتها في مصر، وهي اللغة العربية.

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب؛ الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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