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مشاهير العرب - حكم قضائي جديد ضد المطرب حسن شاكوش لصالح طليقته ريم طارق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حكم قضائي جديد ضد المطرب حسن شاكوش لصالح طليقته ريم طارق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حكم قضائي جديد ضد المطرب حسن شاكوش لصالح طليقته ريم طارق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - أصدرت محكمة أسرة أكتوبر والشيخ زايد، حكمًا في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024 أسرة 6 أكتوبر لصالح ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وجاء الحكم بأن يؤدي حسن شاكوش مبلغ 300000 ألف جنيها كمؤخر صداق لها وذلك بعد أن تقدم المستشار ياسر قنطوش بتلك الدعوي وقدم المستندات الدالة على ذلك، حيث كانت بدأت الواقعة بقرار سابق يلزم شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة لزوجته السابقة.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، وتبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر نحو 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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