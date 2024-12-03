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عمرو دياب يحيي حفلا في الرياض، السبت المقبل - أخبار كلمتك

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عمرو دياب يحيي حفلا في الرياض، السبت المقبل - أخبار كلمتك

عمرو دياب يحيي حفلا في الرياض، السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - يحيي الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض على هامش بطولة الرياض للجولف يوم السبت 7 ديسمبر الجاري.

ويقام الحفل في نادي الرياض للجولف، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

وفي وقت سابق، أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.

 

حفل عمرو دياب في دبي 

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور خلال الحفل، بعرض فيلم تسجيلي لعدد من حفلاته في سن الشباب على أغنية “أنا مهما كبرت صغير" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من كلاسيكياته الشهيرة ومنها “قمرين، تملي معاك، صدقني خلاص” وغيرهم.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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