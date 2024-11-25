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مشاهير العرب - أول تعليق لــ إلهام شاهين بعد تكريمها بمهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق لــ إلهام شاهين بعد تكريمها بمهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق لــ إلهام شاهين بعد تكريمها بمهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - إلهام شاهين.. كُرمت الفنانة إلهام شاهين اليوم من قبل مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة، على هامش حفل افتتاح دورته الأولى.

وقالت إلهام شاهين خلال كلمتها على هامش تكريمها في مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة: «الفيوم هي أرض الجمال، وأحلى ذكرياتي فيها، صورت أكثر من 15 عملًا في الفيوم، وكنا دائمًا نأتي هنا لتصوير الأعمال التي تتطلب طبيعة جمالية».

وأضافت «ولما دخلت لقيتها اختلفت جدا ولقيت تطور وقري جديدة وأنا سعيدة بالمهرجان مهرجان يهتم بالبيئة، والحفاظ علي البيئة شيء محترم جدًا».

وعلقت إلهام شاهين على اختيار السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي بدلًا من الحمراء، قائلة: «وكمان لقينا السجادة الخضراء مش حمراء زي ماتعودنا لما روحت مهرجان طوكيو لقيت سجادة، خضراء مش حمراء سالتهم قالولي الأحمر لون دم وحروب لكن الأخضر لون الحياة زي الشجر، الأخضر لون حياتنا بنتنفس منه شيء راقي ومحترم جدًا، ولما عملت مهرجان أسوان في أول دورة عملت سجادة خضراء، ومبسوطة إني شوفتها النهاردة في الفيوم».

أبرز الحضور بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة

شوهد حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة في دورته الأولى حضور العديد من نجوم الفن أبرزهم: رانيا فريد شوقي وحمزة العيلي وأحمد مجدي ووالده المخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج خالد عبد الجليل، وآخرين من نجوم الفن.، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو آخر أعمال الفنانةإلهام شاهين، وشارك في بطولتة كوكبة من النجوم أبرزهم «أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد» وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل ألفريدو

تدور أحداثه حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

ويذكر أن، العمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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