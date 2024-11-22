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مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - قال الفنان أحمد حلمي، إنه لم يسعفه الوقت ليشاهد أي أعمال خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه كان مسافر، وتمكن من اللحاق بختام المهرجان.

وأضاف خلال لقائه على قناة dmc خلال مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي: «في أفلام كتير تستحق الترميم، أتمنى أي فيلم أبيض وأسود يترمم، وفي أفلام ملونة كمان تستحق الترميم، زي فيلم البريء، لو قدرنا نعلي الكواليتي بتاعه تبقى من الحاجات العظيمة».

أحمد حلمي وحسين فهمي

وتابع: «مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عريق وهو حدث مهم من أيام ما كنا في الجامعة، وكان بيطلع لنا كارنيهات علشان نحضر».

وقال: «قدوم مهرجان السينما كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لنا، لأننا كنا بنعدي على كل السينمات في وسط البلد وبنتابع الأفلام بشكل كبير».

أحمد حلمي

وأضاف: «في ناس كتير تستحق تتكرم السنة الجاية، وخايف أقول أسامي حد يزعل، بس أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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