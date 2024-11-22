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مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا لها خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45.

وظهرت إلهام شاهين في الصور بوزن نحيف وبدت أصغر سنا، ما جعل الجمهور يثني على إطلالتها ورشاقتها الملحوظة.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور بصحبة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين معلقة: «ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

إلهام شاهين

حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحضر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد من النجمات، أبرزهن رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مريهان حسين، هند عاكف، ويسرا التي حرصت على حضور حفل الختام بعد اعتذارها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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