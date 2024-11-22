مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا لها خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45.
وظهرت إلهام شاهين في الصور بوزن نحيف وبدت أصغر سنا، ما جعل الجمهور يثني على إطلالتها ورشاقتها الملحوظة.
ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور بصحبة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين معلقة: «ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».
حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
وحضر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد من النجمات، أبرزهن رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مريهان حسين، هند عاكف، ويسرا التي حرصت على حضور حفل الختام بعد اعتذارها.
اقرأ أيضاً
بإطلالة الفراشة.. ميرهان حسين تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
كندة علوش: فيلم «المسافة صفر» التجربة الأغنى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
جاسمين طه ذكي تشكر حسين فهمى: «مثال حقیقي للمسؤولیة»
0 تعليق