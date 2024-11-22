مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - توفيت والدة الفنانة مي عز الدين، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وكشفت مي عز الدين سابقا عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت مي عز الدين أن حالة والدتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.

كما طالبت مي عز الدين سابقا، عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»، جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، قائلة: «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

والغسيل الكلوي هو إجراء طبي يُستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الحاد من خلال جهاز غسيل الكلى الذي يساعد في تنقية الدم من المخلفات والأملاح والسوائل عندما تصبح الكلى غير قادرة على أداء وظائفها بشكل صحيح، وفقا منظمة الصحة العالمية.

وتستغرق جلسة غسيل الكلى بصورة عامة ما بين 3 - 5 ساعات وتتكرر ثلاث مرات أسبوعيًا، وذلك حتى تتعافى الكليتان، وذلك حال عدم الوصول إلى قصور في وظائف الكلى.