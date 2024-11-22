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مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - توفيت والدة الفنانة مي عز الدين، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وكشفت مي عز الدين سابقا عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

لوالدة الفنانة مي عز الدين

وأكدت مي عز الدين أن حالة والدتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.

كما طالبت مي عز الدين سابقا، عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»، جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، قائلة: «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

والغسيل الكلوي هو إجراء طبي يُستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الحاد من خلال جهاز غسيل الكلى الذي يساعد في تنقية الدم من المخلفات والأملاح والسوائل عندما تصبح الكلى غير قادرة على أداء وظائفها بشكل صحيح، وفقا منظمة الصحة العالمية.

وتستغرق جلسة غسيل الكلى بصورة عامة ما بين 3 - 5 ساعات وتتكرر ثلاث مرات أسبوعيًا، وذلك حتى تتعافى الكليتان، وذلك حال عدم الوصول إلى قصور في وظائف الكلى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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