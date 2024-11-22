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مشاهير العرب - رشيد مشهراوي: مهرجان القاهرة السينمائي رفع شعار التنوع الثقافي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رشيد مشهراوي: مهرجان القاهرة السينمائي رفع شعار التنوع الثقافي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رشيد مشهراوي: مهرجان القاهرة السينمائي رفع شعار التنوع الثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - أعرب المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، عن سعادته بتواجده ومشاركته هذا العام، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، والمشاركة بفيلم أحلام عابرة، والذي شهد عرضه الأول في حفل الافتتاح.

الدورة الحالية من مهرجان القاهرة تضمن ثراء كبيرا

وأضاف المخرج رشيد خلال لقائه مع قناة dmc، على هامش حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والمقام حاليًا بدار الأوبرا، أن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة تضمن ثراء كبيرا في الأفلام من مختلف دول العالم، مشددا عن سعادته بوجود السينما الفلسطينية بالمهرجان بشكل أكبر هذا العام، موضحًا أن فيلم أحلام عابرة روائي طويل وتم تصويره عام 2023 قبل أحداث أكتوبر في غزة.

مهرجان القاهرة يرفع شعار التنوع الثقافي

وتابع مشهراوي، أنه جذب انتباهه هذا العام كثرة الأفلام العالمية، ومن الثقافات واللغات السينمائية المطروحة عبر المهرجان، من خلال الأفلام الروائية والطويلة والقصيرة، وهو نجاح كبير لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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