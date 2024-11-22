مشاهير العرب - جاسمين طه ذكي تشكر حسين فهمى: «مثال حقیقي للمسؤولیة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - حرصت الإعلامية جاسمين طه ذكي مقدمة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية على توجيه الشكر إلى الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان.

وقالت خلال بداية الحفل: «النجم حسین فهمى فى كلمته شكر فریقا ضخما كانوا السبب في خروج المھرجان بالشكل المشرف ده بس كمان في شخص مھم جداً نشكره وھو النجم الكبیر حسین فھمي رئیس المھرجان، اللي وعلى مدار شھور وأیام طویلة كان مثالا حقیقيا للمسئولیة والالتزام والإخلاص، بالرغم من أي ظرف صعب وده مش غریب على فنان مهم وكبير»، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

وقال حسين فهمي خلال كلمته: «على ھذه الأرض ما یستحق الحیاة، الفن اللي قادر یعبر عن مشاعر الإنسان بصدق یستحق الحیاة، الفن اللي من خلاله بنعلن عن مواقفنا تجاه قضایا معاصرة مھمة وبنحكي عن حوادیت لناس من لحم ودم، بالتأكید یستحق الحیاة».

وتابع: «على مدار الأیام اللي فاتت لمست حب كبیر، واحتفاء بالمھرجان وأنشطته وفعالیاته، وكلنا كفريق عمل مھرجان القاھرة السینمائي الدولي سعداء بكل كلمة اتقالت، بس كمان مھم أني أقول أن اللي اتقال في حق أشقائنا في فلسطین المحتلة وفي لبنان أیضا، ده واجب علینا ومش غریب على مصر أم الدنیا وحاضنة العروبة اللي فضلت طول عمرھا لسان أمة عربیة مناضلة وكبیرة، فضلت بفنھا وأفلامھا حاضرة في كل بیت عربي لحد ما بقى الفیلم المصري بیتقال عليه الفيلم العربي، عشان كدة ھتفضل مصر كبیرة بمواقفھا وفنھا وفنانینھا اللى شرفونا فى المھرجان على مدار الأیام اللى فاتت بحب حقیقى للسینما».

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، و16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام «من المسافة صفر» وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: «سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح»، فضلًا عن جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.