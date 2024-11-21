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مشاهير العرب - بإطلالة جريئة وجذابة.. أيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير لها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بإطلالة جريئة وجذابة.. أيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير لها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة جريئة وجذابة.. أيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - خطفت الفنانة أيتن عامر، أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت أيتن عامر، خلال جلسة التصوير بإطلالة كاجوال بالون الأسود، واتسمت إطلالتها بالجراءة والأنوثة، فمن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب يبرز ملامحها بشكل حاد وجذاب، واختارت أن تترك شعرها الأسود منسدل.

آخر أعمال أيتن عامر

وكانت آخر أعمال أيتن عامر، هي مشاركتها في مسرحية شحاتين أكاديمي، التي عرضت ضمن أعمال موسم الرياض مؤخرًا.

وضمت مسرحية شحاتين أكاديمي، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: «أحمد فهمي، ودياب، وميرهان حسين، وسامي مغاوري، ومحمود الليثي، ومصطفى أبو سريع، وبدرية طلبة».

أيتن عامر

كما تألقت أيتن عامر، في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل جودر، الذي عرض في النصف الثاني من رمضان محققا نجاحاً كبيراً.

مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، وشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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