مشاهير العرب - بعد تألقها في التمثيل.. هل تعتزل «سيلينا جوميز» الغناء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - «الموسيقى لن تختفي ولكن وضعتها جانبا للحظة» بهذه الكلمات أثارت النجمة العالمية سيلينا جوميز مخاوف قطاع كبير من محبيها حول العالم بصدد اعتزال الغناء واتجاهها للتمثيل خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما عرفت بعدد كبير من الأعمال الشهيرة التي قدمتها بهذا المجال.

هل تعتزل سيلينا جوميز الغناء؟

وكانت سيلينا جوميز، كشفت أنها لم تعتزل الغناء نهائيا ولكن التمثيل والتلفزيون والسينما مثيرين لها بهذه الفترة، موضحة أنها قدمت الكثير من الأعمال في عالم الغناء، ولكنها لم تبدأ حتى الآن في السينما والتلفزيون.

وتابعت جوميز، أنها تعلم، أنها كنت جزءًا من بعض المشاريع الرائعة وأنا فخورة بها حقًا، أحب أن أكسب منصبي، وأنا أحب سرد القصص.. لذا، أنا متحمسة للقيام بالمزيد من ذلك، مشيرة إلى أن الموسيقى لن تختفي ولكن وضعتها جانبا للحظة.

أبرز المعلومات عن سيلينا جوميز

- سيلينا ماري جوميز، ولدت يوليو عام 1992، ممثلة ومغنية ومنتجة أمريكية الجنسية.

- ولدت سيلينا في غراند براري، بولاية تكساس، فهي ابنة «ماندي تيفي» ممثلة مسرح مشهورة.

- بدأت الواعدة سيلينا مهنة التمثيل منذ أن كانت بالسابعة من عمرها في مسلسل بارني والأصدقاء وقالت أنها تعلمت كل شيء عن التمثيل من خلال بارني واكتشفت عن طريق قناة ديزني.

- كانت أولى علاقتها مع النجم العالمي نيك جوناس عام 2008 بعد أن انتهت علاقته مع مايلي سايرس، إلا أن علاقتهم استمرت بضعة أشهر فقط.